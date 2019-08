Borsa: Europa prosegue in rialzo con Bce

MILANO, 8 AGO - Le Borse europee marciano in rialzo con la tregua tra Usa e Cina dopo le nuove tensioni sul versante del commercio internazionale e la Bce che si dice pronta a nuove misure. Il clima di distensione arriva anche dopo che lo yuan si è attestato a 7 sul dollaro, a livelli superiori a quelli previsti dagli analisti dopo il calo registrato nella notte. L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,7%, bene Parigi (+1%), Francoforte e Milano (+0,6%), Madrid (+0,5%), Londra (+0,1%). Si mette in mostra il comparto tecnologico (+1,7%). Bene anche il settore dell'auto (+0,1%) e quello dell'energia (+0,4%), nel giorno in cui il prezzo del petrolio torna a salire. A Piazza Affari soffre Bper (-2,7%) mentre è debole Unicredit (-0,3%), dopo i conti del semestre. Bene le banche con Fineco (+1,7%), Banco Bpm (+1%), Intesa e Ubi (+0,7%). La tregua sui dazi fa respirare Stm (+2,5%) e Prysmian (+1,7%). In luce la Juve (+1,5%), dopo i rumor sulla cessione di Dybala. In rialzo anche Astaldi (+3,4%) e Buzzi Unicem (+3%).