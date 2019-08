Borsa: Europa accelera, Milano +0,15%

MILANO, 7 AGO - Accelerano le principali borse europee in attesa dell'avvio dei listini Usa, con i futures in rialzo dopo l'aumento delle richieste settimanali di mutui, in controtendenza rispetto al calo precedente. Parigi (+1,22%) è la migliore seguita da Francoforte (+1,11%), Madrid (+1,07%), Londra (+0,7%) e Milano (+0,15%), che risente del clima teso tra i due partiti al governo dopo il voto sulla Tav. Stabile a 204 punti lo spread tra Btp e Bund, che si traduce in tassi di rendimento ai minimi, per effetto del calo registrato dai titoli tedeschi. Pesano le semestrali di Commerzbank (-3,21%) e di Unicredit (-4,43%), controbilanciate peraltro dai conti di Munich Re (+1%) e di Banco Bpm (+5,76%). Le rassicurazioni sui dazi della Casa Bianca in vista delle trattative con la Cina previste in settembre a Washington favorisce Ferrari (+2,17%), Renault (+1,5%), Pirelli (+1,23%), Fca (+0,6%) e Daimler (+0,67%). Bene sul fronte dei microchip Asml (+2%), Infineon (+1,5%) ed Stm (+1,2%).