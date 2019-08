A.Mittal, ricorso Tar contro riesame Aia

TARANTO, 07 AGO - ArcelorMittal ha presentato ricorso al Tar Puglia per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 maggio che ha "disposto il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (per lo stabilimento siderurgico di Taranto, ndr) di cui al Dpcm del 29 settembre 2017, al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie". Il decreto seguiva l'istanza con cui il sindaco di Taranto chiedeva di avviare il riesame dell'Aia visto il rapporto di valutazione del danno sanitario elaborati da Arpa Puglia e Asl Taranto. "Non bastavano tutta la confusione, gli errori, le mancanze, gli incidenti di questi mesi - commenta il sindaco Rinaldo Melucci - ora il gestore ci fa comprendere che non ha alcun interesse per il futuro di Taranto, ricorrendo alle aule di tribunale. Messaggio chiaro. Questo è lo schiaffo più grande. Evidentemente qualcuno ha pensato che a Ferragosto fosse possibile l'ennesimo saccheggio e l'ulteriore presa in giro di questa città".