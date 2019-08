Borsa: Europa tiene, Milano +0,5%

MILANO, 7 AGO - Si mantengono in rialzo le principali borse europee nonostante alcune semestrali non in linea con le previsioni degli analisti. E' il caso di Commerzbank (-4,33%) a Francoforte (+1,23%) e di Unicredit in Piazza Affari (+0,5%), controbilanciate peraltro dai conti di Munich Re (+1,5%) e di Banco Bpm (+5,46%). Segno positivo anche per Parigi (+0,9%), Madrid (+0,79%) e Londra (+0,46%), stabile lo spread a 204 punti. Positivi i futures Usa in vista delle richieste settimanali di mutui, mentre sul fronte dei dazi si allenta un po' la tensione dopo le rassicurazioni della Casa Bianca, che ha parlato di "flessibilità " del presidente Donald Trump in vista delle trattative con la Cina previste in settembre a Washington. A trarne vantaggio sono i costruttori di auto, da Ferrari (+1,77%) a Fca (+1,29%), Renault (+1,1%) e Daimler (+0,97%), e quelli di semiconduttori, con acquisti su Ams (+2%), Infineon (+1,92%) ed Stm (+1,33%).