Unicredit, utile a 3,2 miliardi in 6mesi

MILANO, 7 AGO - Unicredit chiude il primo semestre dell'anno con utile netto di 3,2 miliardi in crescita del 51,7% sullo stesso periodo del 2018 con la cessione degli immobili in Germania del primo trimestre e della quota del 17% di Fineco nel secondo. Il risultato del secondo trimestre è di 1,85 miliardi (+81%) ed è sotto le attese degli analisti che erano di 2,2 miliardi di euro e la banca rivede al ribasso la guidance sui ricavi per l'intero anno da 19 miliardi a 18,7 miliardi. Confermati gli altri target. "Seppure in un contesto macroeconomico complesso, siamo stati in grado di conseguire ancora una volta risultati solidi. Rimaniamo fiduciosi su fondamentali dell'Italia e dell'Europa. UniCredit continua a finanziare con successo l'economia reale dei Paesi in cui opera". Lo dice il Ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier.