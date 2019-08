MILANO, 6 AGO - Altroconsumo punta poi il dito sui prezzi dei carburanti, che in Italia risultano superiori di 13/15 centesimi al litro rispetto ai Paesi Ue, secondo i dati forniti dalla Commissione Europea. Le cause sono due: la rete distributiva, da un lato e le accise dall'altro. In particolare, "su 10 euro spesi - spiega Altroconsumo - 6,30 sono di tasse (nel caso del diesel 5,90 euro)". Il fisco italiano trattiene 1,6 euro in più rispetto alla media europea ogni 10 euro spesi in carburante, ossia il 17% in più sulla benzina e il 21% in più sul diesel. Poi c'è l'Iva, applicata sia sul prezzo del carburante sia sulle accise stesse. Quanto alla rete distributiva, Ivo Tarantino di Altroconsumo indica che "nel nostro Paese ci sono 21mila distributori, il doppio di quelli presenti in Francia o in Germania". Una situazione che "non garantisce maggiore concorrenza e quindi prezzi più bassi ma, al contrario, una vendita minore di carburante" per esercente, pari a un terzo rispetto a quello di altri Paesi europei generando così "prezzi più elevati".(ANSA).