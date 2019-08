Borsa, Europa in rialzo aspetta Usa

MILANO, 6 AGO - I mercati finanziari europei si avvicinano a metà giornata in leggero aumento: Parigi sale quasi di un punto percentuale, Francoforte dello 0,6%, Milano dello 0,3%, con Londra che ondeggia ancora sulla parità. Dopo lo scontro commerciale e valutario tra Stati Uniti e Cina, l'attesa è per l'avvio di Wall street con tutti i settori azionari piuttosto stabili. Fermo sopra quota sette per un dollaro anche lo yuan e solidi i titoli di Stato del Vecchio continente, con i decennali italiani che riducono i rendimenti di sei punti base. A Parigi sempre molto bene Vivendi (+6%) dopo aver avviato negoziati con Tencent per la vendita del 10% di Universal Music mentre in Piazza Affari accelera Buzzi su un report positivo di Hsbc che sale del 4%, seguita da Saipem, Fineco e Fca che guadagnano quasi tre punti percentuali. Stabile Tim a quota 0,48 euro, deboli Campari (-1%) e Amplifon, che perde due punti. Tra i gruppi a minore capitalizzazione, forte Creval (+4%) dopo l'aumento della quota del socio Dumont.