Borsa Milano tiene su parità con Fca

MILANO, 6 AGO - I primi scambi in Piazza Affari confermano la partenza cauta ma in tenuta dopo gli scivoloni di ieri e venerdì sulla guerra commerciale e valutaria tra Cina e Stati Uniti: gli indici si muovono attorno alla parità (Ftse Mib +0,05%, Ftse All Share +0,04%). Tra i titoli principali di Piazza Affari Buzzi è il migliore in aumento di due punti percentuali, seguito da Fineco (+1,5%), Fca (+1,2%) e Mps, sempre molto volatile ma che sale in avvio di un punto. Debole invece Tim che scende dell'1%. Nel paniere a minora capitalizzazione bene Astaldi che cresce di oltre due punti percentuali dopo che il tribunale di Roma ha accolto la proposta di concordato e del piano con l'offerta avanzata da Salini Impregilo, che da parte sua cresce dell'1% a 1,9 euro.