Borsa: yuan stabile ma Asia negativa

MILANO, 6 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico ancora negativi dopo la decisione degli Stati Uniti di includere la Cina tra i Paesi "manipolatori della valuta", le rassicurazioni di Pechino e lo yuan che ha finito di correre ma resta sopra quota 7 contro il dollaro. Male soprattutto Sidney, che ha ceduto il 2,4% sulla debolezza di diversi gruppi delle materie prime. Molto male anche l'indice tecnologico coreano (Kosdaq) che in chiusura cede circa tre punti percentuali, mentre l'indice generale di Seul arretra dell'1,6%. Fiacche le Borse cinesi e Hong Kong in calo di oltre un punto, prova a tenere Tokyo con l'indice Nikkei 225 che ha chiuso in calo dello 0,6%. Di poche frazioni in positivo Mumbai e Bangkok. Incerti i futures sull'avvio delle Borse europee.