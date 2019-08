Borsa Milano riduce calo con banche, -1%

MILANO, 5 AGO - Piazza Affari oltre metà seduta prova a contenere il calo della mattinata e, con l'indice Ftse Mib che cede l'1%, è la Borsa meno pesante in Europa, sempre penalizzata dalle tensioni Usa-Cina e dai dati deludenti del manifatturiero nel Vecchio continente. Londra perde infatti oltre due punti percentuali, Parigi l'1,8%, Francoforte un punto e mezzo. In attesa dell'avvio di Wall street e dei dati Usa di giornata, tra i titoli principali di Milano, Moncler cede il 3,6%, Stm il 3,7%, Cnh il 3,4% e Pirelli oltre il 3%. Pesanti anche Saipem (-2,9%) e Tim (-2,4%), Enel si muove in linea con il listino generale, mentre Mediaset è piatta. Intesa sale invece di un punto percentuale e Mps sempre molto volatile del 2% a 1,33 euro.