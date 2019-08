Dazi e Hong Kong spaventano Borse Europa

MILANO, 5 AGO - Le Borse europee proseguono in forte calo con le tensioni tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale e la minaccia di Donald Trump di imporre nuovi dazi da settembre. Sui listini pensano le proteste a Hong Kong che affossano il settore del lusso. Prosegue in rialzo l'euro sul dollaro a 1,1141 a Londra. L'indice d'area stoxx cede l'1,9%. In rosso Parigi (-2,1%), Londra (-2%), Francoforte (-1,8%) e Madrid (-1,3%). I tre giorni di proteste a Hong Kong sembrano minacciare il mercato del lusso, un settore molto sensibile all'area asiatica. In Borsa soffrono Richemont (-4,5%), Lvmh (-3,8%), Burberry (-3,5%), Dior (-2,9%), Kering (-2,6%). In calo anche il comparto dei tecnologici che risente delle tensioni sul fronte dei dazi. Marciano in terreno negativo Ams (-6%), Logitech (-4,2%) e Nokia (-2,3%). Male anche le auto con Porsche (-3,2%), Peugeot (-2,7%), Volkswagen (-2,4%) e Daimler (-2,35%).