Basicnet apre Village a Milano

MILANO, 5 AGO - Il BasicNet Village raddoppia e dopo Torino apre a Milano. Il gruppo ha acquistato da Aprica Costruzioni, in zona Scalo Farini, un immobile 'post industriale' di inizio '900, di circa 4.000 metri quadri per 10,5 milioni che sarà occupato da uffici, showroom e negozi dedicati ai marchi del gruppo da Robe di Kappa, K-Way, Jesus Jeans a Superga, Briko, Sabelt e Sebago. "Come evidenziato dai risultati semestrali, il Gruppo BasicNet continua a riportare risultati solidi e in crescita, confermando il successo della strategia di sviluppo dei marchi. L'acquisto del complesso immobiliare a Milano consentirà di rafforzare la visibilità degli stessi e di sviluppare una forte presenza commerciale diretta in una piazza chiave per il settore" commenta l'amministratore delegato Federico Trono.