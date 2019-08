Borsa: Europa incerta dopo Wall Street

MILANO, 1 AGO - Borse europee incerte dopo l'avvio in terreno positivo di Wall Street. I mercati non avvertono particolari scossoni dopo le decisioni della Fed e della Bank of England sui tassi d'interesse. Sullo sfondo resta l'attesa degli investitori sulle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. L'euro sul dollaro prosegue in calo a 1,1043 a Londra. Piatto l'indice d'area Stoxx 600. In calo Londra (-0,4%) e Francoforte (-0,1%). In terreno positivo Parigi (+0,1%) mentre sono piatte Milano (-0,01%) e Madrid (+0,07%). A Piazza Affari in rosso Tenaris (-5%) e Autogrill (-1,7%) dopo i conti. Debole Tim (-0,4%) e Unicredit (-0,3%). Marcia in positivo Mps (+1,8%), con i conti del semestre. Bene Intesa (+1,3%), con i risultati sopra le stime e l'intesa con Prelios sugli Utp. In positovo Generali (+0,1%), nel giorno dei risultati migliori delle attese. Andamento positivo per Salini (+4,9%), in attesa che venga definito Progetto Italia che coinvolge Astaldi (+2,3%).