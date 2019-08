Funivia Leitner su monte Signore Anelli

BOLZANO, 1 AGO - L'altoatesina Leitner ropeways ha realizzato la cabinovia Sky Waka in Nuova Zelanda: meno di cinque minuti per coprire i 1,8 km del monte Ruapehu tra cascate e cime innevate del Tongariro. Il Ruapehu è una montagna dall'alto valore simbolico: considerata sacra dal popolo Maori, è amata anche dagli appassionati de "Il signore degli anelli", visto che è stata set di una buona parte della trasposizione cinematografica. Un progetto che ha rappresentato una sfida dal punto di vista tecnologico per l'azienda di Vipiteno, considerato la presenza di un vulcano ancora attivo, che ha imposto particolare attenzione al posizionamento e altezza dei 14 sostegni della cabinovia, che non dovranno essere messi a rischio dalle colate di lahar, cioè colate di fango e detriti. Anche le condizioni meteorologiche del luogo hanno influito sulle scelte tecniche adottate, dato che in vetta i venti possono raggiungere i 275 km/h, con cabine particolarmente stabili al vento.