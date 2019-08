Borsa Europa incerta guarda Bank England

MILANO, 1 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in avvio di giornata: dopo un'apertura debole, un lieve miglioramento ha portato le Borse europee a ondeggiare sulla parità, con Londra che scende dello 0,1%, Francoforte piatta e Parigi in crescita dello 0,4%. Milano si conferma di qualche frazione la migliore della mattinata (Ftse Mib +0,7%) con gli operatori che attendono soprattutto le decisioni di politica monetaria della Bank of England dopo il leggero taglio dei tassi della Fed, mentre ha avuto al momento scarso impatto la diffusione degli indici Pmi sul manifatturiero europeo. A Francoforte scivola del 5% Siemens su previsioni difficili per la seconda metà dell'anno, in Gran Bretagna continua la corsa del titolo del London stock exchange (+6%) controllante anche della Borsa di Milano, a Parigi bene Societe Generale che sale del 5%. In Piazza Affari sempre acquisti su Mps (+6%) e Intesa (+2,7%), con Tenaris che cede il 3% dopo i conti.