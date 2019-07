Essilux: ok Borsa su GrandVision e conti

MILANO, 31 LUG - Ottima accoglienza in Borsa per l'acquisizione da oltre 7 miliardi totali (5,5 quelli che vengono riconosciuti al fondo Hal per il 76,72%) di GrandVision da parte di EssilorLuxottica: il titolo del gigante delle montature e delle lenti cresce a Parigi del 3,6% a 122,9 euro mentre la catena dei negozi di ottica ad Amsterdam sale del 4,8% a 26,6 euro, avvicinandosi quindi ai 28 euro del prezzo riconosciuto ad Hal e base per l'Opa di delisting. Il titolo GrandVision dall'inizio delle indiscrezioni sull'acqusito da parte del gruppo italo francese è cresciuto di oltre il 30%, mentre EssilorLuxottica anche sui conti semestrali resi noti oggi corregge i massimi dell'anno, dopo aver dimenticato da tempo i cali di primavera sulle tensioni al vertice.