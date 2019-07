Abi-Cerved,pil frena,riprendo sofferenze

ROMA, 30 LUG - Il rallentamento del Pil provocherà una ripresa dei flussi di sofferenze bancarie nel prossimo biennio, dopo il miglioramento degli scorsi anni, tenendolo così al di sopra dei livelli pre-crisi. E' quanto emerge dal rapporto annuale Abi-Cerved che rivede in senso peggiorativo le precedenti stime, a seguito della frenata dell'economia italiana. E così dopo il 2,5% del 2018 in calo rispetto al 2017, il tasso di ingresso in sofferenza resterà fermo al 2,5% nel 2019 per poi crescere lievemente nel 2020 (2,6%) e migliorare nuovamente nel 2021 (2,4%).