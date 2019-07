Borsa: Milano affonda ancora (-2,1%)

MILANO, 30 LUG - La Borsa di Milano affonda ancora con il Ftse Mib che cede il 2,1% a 21.261 punti. Piazza Affari rallenta mentre lo spread tra Btp e Bund rialza la testa a 203 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,62%. Sull'andamento della seduta pesano le banche con Mps (-4,9%), Unicredit (-4,3%), Fineco (-4%), Bper (-3,7%), Ubi (-2,8%) e Intesa (-2,7%). Proseguono in terreno negativo anche i titoli del comparto dell'automotive con Fca (-4,4%), Pirelli (-3%), Exor (-2,9%), Ferrari (-2,2%) e Cnh (-2,1%). Pesante anche Tim (-3,8%) e Leonardo (-4%). Resistono in rialzo Campari (+2,7%), con i conti che hanno battuto le stime degli analisti, e Italgas (+0,2%), dopo i risultati semestrali con l'utile in crescita del 10%.