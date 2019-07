Borsa: Europa prosegue seduta in rosso

MILANO, 30 LUG - Le Borse europee, dopo l'incertezza iniziale, procedono in terreno negativo. I listini sono appesantiti dalle banche e dal comparto dell'automobile. C'è attesa tra gli investitori in vista delle prossime mosse della Fed sui tassi d'interesse e per l'esito del dialogo tra Usa e Cina. Sul versante valutario l'euro sul dollaro passa di mano a 1,1145 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,5%. In rosso Madrid (-0,9%), Francoforte (-0,7%) e Parigi (-0,4%) mentre è in controtendenza Londra (-0,2%). Rallenta il comparto finanziario (-0,8%) dove sono pesanti non solamente le banche italiane. In rosso Commerzbank (-2,8%), Bnp Paribas (-1,7%), Barclays (-1,1%) e Banco Santander (-1%). Andamento negativo per le auto (-1%) dove sono in calo Peugeot (-1,6%), Renault (-1,4%), Volkswagen e Daimler (-0,8%). In rialzo il comparto dell'energia (+0,6%), con l'aumento del prezzo del petrolio. In rialzo Bp (+3,4%) e Shell (+0,1%) mentre è debole Total (-0,5%).