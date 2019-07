Borsa: Europa apre contrastata

MILANO, 30 LUG - Apertura contrastata per le Borse europee con gli investitori che restano alla finestra in attesa delle prossime mosse della Fed sui tassi d'interesse. Si guarda anche ai colloqui tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Poco mosso l'euro sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1138 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 è in calo dello 0,3%. In rosso Francoforte (-0,15%) mentre procedono in rialzo Londra (+0,21%) e Parigi (+0,17%). Piatta Madrid (+0,01%).