Cnel: 855 ccnl vigenti, 50% da rinnovare

ROMA, 28 LUG - Sono 855 i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, il 50% dei quali ancora in attesa di rinnovo. E' quanto emerge dal 9° Report periodico dei Ccnl depositati nell'Archivio CNEL. Tra i nuovi contratti registrati ci sono quelli dei "Letturisti di Acqua, Gas e Energia Elettrica" e di "Codista", estesi a tutti i settori produttivi. Il Report è aggiornato a giugno 2019. E' suddiviso in settori. I contratti più numerosi sono quelli del Commercio (233). L'aggiornamento include i codici contratto assegnati dal CNEL. Il Report è l'unico documento disponibile che fornisce un quadro esaustivo della contrattazione nazionale vigente depositata e consente di individuare i CCNL che risultano in attesa di rinnovo, che, purtroppo, rappresentano ancora una percentuale elevata, il 50% circa. "Prosegue il nostro lavoro di monitoraggio, mappatura e misurazione che sarà affinato e migliorato per analizzare anche la 'qualità' e quindi i contenuti dei contratti" ha detto il presidente del CNEL Tiziano Treu.