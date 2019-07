Banche: Abi, 560 mln per la sicurezza

ROMA, 27 LUG - Sempre più alta l'attenzione delle banche italiane in materia di sicurezza: sono oltre 560 milioni di euro gli investimenti stanziati nel 2018 per la protezione delle filiali, la gestione del contante e le polizze assicurative. È quanto emerge dall'ultimo Rapporto sulle spese sostenute dal settore bancario per la sicurezza, redatto da Ossif, il centro di ricerca dell'Abi sulla sicurezza anticrimine, in base ai dati forniti da 60 banche aderenti rappresentative del 58% in termini di sportelli. Secondo lo studio, le spese sostenute per garantire alla clientela filiali ancora più protette e sicure, attraverso misure di prevenzione antirapina e antifurto, hanno rappresentato il maggior investimento con oltre 281 milioni di euro, pari al 50,2% del totale. Seguono le spese per la gestione del contante, trasporto e trattamento dei valori, che sono state pari ad oltre 242 milioni di euro (43,3%) e le spese destinate ai premi assicurativi, pari ad oltre 36 milioni di euro (6,5%).