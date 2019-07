Lavoro: torna film-festival a Sesto

MILANO, 26 LUG - Si terrà anche quest'anno, dal prossimo 2 settembre al 2 ottobre, la tradizionale rassegna cinematografica sul lavoro organizzata ormai da 15 anni da Cisl e Acli Lombardia. La manifestazione si terrà al Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni (Milano), città simbolo di diverse stagioni di lotte operaie, e si articolerà in tre sessioni: Labour.short dedicata a opere di durata fino a 30 minuti, Labour.doc dedicata ai documentari, e Labour.film sui lungometraggi. E' previsto per giovedì 19 settembre il Labour Short Awards, per far scegliere al pubblico il miglior cortometraggio tra una rosa di titoli selezionati dalla direzione artistica in collaborazione con il 'Cortisonici Film Festival' di Varese. Tra le opere di quest'anno 'Mai più strage Lamina, un colpo al cuore alla Milano del lavoro' di Antonio Pacor e Bettina Gozzano, 'In questo mondo' di Anna Kauber, 'I Villani' di Daniele de Michele, 'Un valzer tra gli scaffali' di Thomas Stuber' e 'Le nostre battaglie' di Guillaume Senez.