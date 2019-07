Scattato sciopero 4 ore trasporto aereo

ROMA, 26 LUG - E' scattato alle 10 lo scioperi di 4 ore del trasporto aereo indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. La protesta coinvolge piloti, assistenti di volo e personale di terra di tutte le compagnie aeree che operano in Italia, delle società di gestione aeroportuale, di handling e di catering, ad esclusione dei controllori di volo dell'Enav. Per limitare i disagi Alitalia ha attivato un piano straordinario e cancellato 113 voli. Il piano straordinario con l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali per riprenotare i viaggiatori coinvolti. Alla base dello sciopero, la richiesta di riforma del settore contenuta nella piattaforma 'Rimettiamo in movimento il Paese' presentata al Governo, per chiedere regole più cogenti nella concorrenza; più trasparenza nell'erogazione di contributi ai vettori e imprese; norme specifiche contro il dumping contrattuale e salariale; l'avvio della negoziazione per il rinnovo del Ccnl scaduto; il finanziamento strutturale del Fondo di solidarietà.