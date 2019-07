Di Maio: flat tax? lavoriamo su cuneo

ROMA, 25 LUG - "Ho letto che la Lega vuole fare una flat tax volontaria, non so cosa significhi. Mi auguro non ci sia alcuna fregatura. Noi lavoriamo sul cuneo fiscale, abbiamo la proposta pronta" e questo pomeriggio verrà presentata alle parti sociali in occasione dell'incontro a Palazzo Chigi. Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, parlando davanti al ministero del Lavoro e sottolineando che "possiamo ridurre l'impatto delle tasse che pagano le imprese quando assumono un lavoratore". "Facciamo risparmiare 4 miliardi di cuneo fiscale alle imprese, così potremo fare il salario minimo senza gravare su di loro, ma permettendo ai cittadini di non vedere più stipendi da 2 3 euro l'ora".