Aeroporti: passeggeri a giugno +5,6%

ROMA, 24 LUG - I passeggeri transitati negli scali italiani nei primi sei mesi dell'anno hanno sfiorato i 90 milioni, con una crescita del 5%. Solo nel mese di giugno i passeggeri hanno raggiunto i 18,8 milioni, in aumento del 5,6% sul giugno 2018. E' quanto emerge dai dati mensili di Assaeroporti. I movimenti di aeromobili segnano un aumento del 4,3% nel semestre e del 4,2% a giugno. In forte calo invece il traffico cargo, che registra un -5,6% nei primi sei mesi e un -7,4% a giugno. In particolare, il principale sistema aeroportuale del Paese, Aeroporti di Roma, registra un incremento del 2% nel periodo gennaio-giugno, con Fiumicino che mette a segno un traffico in crescita del 2,2% nel semestre e del 2,8% nel mese di giugno, grazie soprattutto al traffico extra Ue, evidenzia Assaeroporti. Tra gli altri aeroporti maggiori, Milano Malpensa registra un aumento a doppia cifra (+10,2% e +11% nel mese di giugno); Bergamo +5,1% nei sei mesi e +4,9% a giugno.