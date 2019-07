Borsa: Europa contrastata, Milano +0,3%

MILANO, 24 LUG - Borse europee contrastate per effetto delle semestrali, mentre lo Spread tra Btp e Bund si assesta a quota 191 punti e negli Usa si prepara a partire per Pechino lunedì prossimo la delegazione guidata da Robert Lighthizer per riprendere le trattative sui dazi interrotte lo scorso maggio. Milano (+0,3%) è la migliore seguita da Francoforte e Madrid (+0,1% entrambe), mentre Parigi (-0,17%) e Londra (-0,4%) navigano in acque più turbolente. Negativi i futures Usa in attesa di dati. La trimestrale di Deutsche Bank (-4%) frena l'intero comparto bancario, con segni meno per Standard Chartered (-2,04%), Bankia (-1,54%), Ubi Banca (-1,3%), Unicredit (-0,8%) e Intesa (-0,7%). I conti semestrali di Peugeot migliori delle stime favoriscono più la rivale Fca (+1,36%) e il fornitore Faurecia (+2,32%), anch'esso fresco di conti, che lo stesso Leone rampante (+1,28%). In luce i produttori di microchip dopo le trimestrali di Advantest (+3,9% a Tokyo) e di Asm (+7,35%). Rialzi per Ams (+3,74%) ed Stm (+2,24%).