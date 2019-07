Napapijri lancia giacca 'circolare'

MILANO, 24 LUG - Napapijri apre la strada al futuro della moda circolare con il lancio di Skidoo Infinity, una giacca in materiale riciclato e riciclabile al 100% usando la tecnologia Aquafil. Ci sono voluti tre anni per sviluppata, testarla e perfezionarla: interno e finiture sono realizzati in nylon 6, spiega una nota, mentre l'esterno è realizzato in Econyl, il filato ad alte prestazioni Aquafil, riciclato da reti da pesca e altri materiali di scarto. E per chiudere il cerchio, al momento l'acquisto i clienti si registrano online e hanno la possibilità di restituire la giacca dopo due anni, quando sarà trasformata in nuovi filati e nuovi prodotti. "E' il primo brand con il quale siamo riusciti a realizzare quello che sognavamo da molti anni - commenta Giulio Bonazzi, Ceo di Aquafil - Un prodotto finito, pensato per essere rigenerato in tutti i suoi ingredienti, così da poter essere parte integrante di quel loop che è il cuore dell'economia circolare".