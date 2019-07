Borsa: Milano invariata, giù Unicredit

MILANO, 24 LUG - Piazza Affari azzera il rialzo iniziale nonostante il calo dello spread tra Btp e Bund a quota 190 punti. L'indice Ftse Mib è invariato, frenato proprio dai bancari Unicredit (-1,25%), Ubi (-1,3%), Bper (-1,34%), Intesa (-0,86%) e Banco Bpm (-0,5%) dopo la semestrale di Deutsche Bank, che cede oltre il 5% sulla piazza di Francoforte. Di segno opposto Stm (+2,71%), spinta, insieme agli altri produttori di microchip europei, dai risultati trimestrali della giapponese Advantest (+3,9% a Tokyo), migliori delle stime degli analisti. In luce Juventus (+2%), Prysmian (+1,31%), Cnh (+1,27%) ed Fca (+1,37%) dopo la semestrale record di Peugeot migliore delle stime degli analisti. In luce Astaldi (+2,46%) in attesa dell'offerta definitiva di Salini Impregilo (+1,99%) entro la fine del mese. Sprint di Tiscali (+2,9%), deboli invece Bim (-2,92%) e Creval (-2%).