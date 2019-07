Borsa: Milano regina d'Europa (+0,44%)

MILANO, 22 LUG - Allungo finale per Piazza Affari, regina tra le borse europee in chiusura (Ftse Mib +0,44%), tra scambi di livello quasi agostano, per 1,5 miliardi di euro di controvalore, meno che nelle 4 sedute precedenti. Sul podio Unipol (+4,24%), seguita da UnipolSai (+2,98%) e Amplifon (+2,02%), nel paniere dei titoli principali insieme a Juventus (+0,23%) dallo scorso 27 dicembre. Acquisti anche su Stm (+2%), in linea con i rivali europei. Contrastati i bancari con lo spread tra Btp e Bund salito a 200 punti a seguito delle tensioni tra i partiti di maggioranza. Ubi (+1,66%) ha tratto vantaggio dalla cessione di Npl per 900 milioni, invariata Mps, che ha azzerato il rialzo con la risalita dello spread, mentre Banco Bpm (-1,07%) è stato il peggiore tra i grandi titoli, preceduta da Unicredit (-0,34%) e Intesa (-0,17%). Effetto conti trimestrali su Sogefi (+3,42%), che ha rallentato meno del mercato, sotto pressione invece Astaldi (-3,11%) in attesa dell'offerta definitiva di Salini Impregilo (+0,4%) entro il 31/7.