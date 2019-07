Upb, Pil +0,1%, economia in stagnazione

ROMA, 19 LUG - L'Ufficio parlamentare di bilancio taglia le stime di crescita per il 2019 e il 2020, parlando di una sostanziale fase di stagnazione vissuta in questi mesi dall'economia italiana. Secondo l'Upb, il Pil aumenterebbe appena quest'anno (0,1 per cento) e in misura più marcata nel 2020 (0,7 per cento). Un dato, quest'ultimo, che sconta però la disattivazione delle clausole di salvaguardia sull'Iva, in assenza delle quali la crescita reale si fermerebbe allo 0,4 per cento.