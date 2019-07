Borsa:in calo Milano (-1,1%),sale spread

MILANO, 19 LUG - La Borsa di Milano gira in negativo con il Ftse Mib che cede l'1,1% a 21.853 punti. In netto rialzo lo spread tra Btp e Bund che raggiunge i 195 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,62%. In forte calo le banche tra cui Mps (-5,35%). Tra gli altri istituti di credito in rosso ci sono Banco Bpm (-2,6%), Unicredit (-2,2%), Ubi (-2,3%) e Bper (-1,8%). Prosegue un rialzo Stm (+1,8%), Pirelli (+0,7%), con le notizie sulla governance, e Moncler (+0,8%).