Borsa: Europa prosegue in stabile rialzo

MILANO, 19 LUG - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo. Gli investitori scommettono sulle prossime mosse della Fed e sulla ripresa dei contatti Usa-Cina sul commercio internazionale. I listini sono sostenuti dall'andamento positivo dell'hi-tech (+0,8%) e del comparto dell'auto (+1,1%). Sul mercato valutario l'euro sul dollaro prosegue in lieve rialzo a 1,1259 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cresce dello 0,6%. In rialzo Parigi e Francoforte (+0,7%), Londra (+0,6%) e Madrid (+0,5%). Tra le case automobiliste si mettono in mostra Peugeot (+1%), Porsche (+1,2%) e Volkswagen (+0,7%). Avanza il comparto dell'energia (+0,7%), con il prezzo del petrolio in rimonta in scia con le tensioni Usa-Iran. Bene Total (+1%), Bp (+0,7%) e Shell (+0,5%). In rialzo le banche con Credit Agricole (+1%), Bpn Paribas (+0,6%) e Banco Santander (+0,7%).