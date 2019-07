Borsa: Milano in rialzo con le banche

MILANO, 19 LUG - La Borsa di Milano (+0,32%) procede in rialzo con le banche e il comparto dell'auto. Piazza Affari è in linea con gli altri listini del Vecchio continente, con l'ottimismo sulle prossime mosse della Fed e sui colloqui tra Usa e Cina sul commercio internazionale. In lieve calo lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 185 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,54%. In cima al listino principale Stm (+2%). Bene anche Salini Impregilo (+1,4%), dopo l'annuncio della consegna della metropolitana di Copenhagen e le attività per dar vita a Progetto Italia con il coinvolgimento di Astaldi (-1,5%). Tra le banche in rialzo Intesa (+0,6%) e Unicredit (+0,1%). In terreno positivo anche il comparto automobilistico con Exor (+0,7%), Cnh (+0,8%), Ferrari (+0,5%) e Fca (+0,2%). In positivo Pirelli (+0,8%), con le notizie di stampa circa la riconferma fino al 2023 di Marco Tronchetti Provera.