Borsa: Asia chiude in rialzo

MILANO, 19 LUG - Le Borse asiatiche in rimbalzo con i listini che archiviano la settimana in rialzo dopo tre sedute in rosso. Tra gli investitori arriva l'ottimismo in vista delle prossime mosse della Fed sui tassi d'interesse e sugli esiti delle trimestrali. Sullo sfondo resta sempre l'incertezza sui rapporti tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. In forte rialzo Tokyo (+2%). Sui mercati valutari lo yen si deprezza lievemente sul dollaro, a un livello di 107,60, e a 121,20 sull'euro. In rialzo anche la Cina con Shanghai (+0,75%) e Shenzhen (+0,68%). In positivo Hong Kong (+1,1%) e Seul (+1,35%) mentre Mumbai è in calo (-0,88%). Dal punto di vista macroeconomico in arrivo i dati della bilancia partire correnti dell'Eurozona, l'indebitamento del settore pubblico del Regno Unito e l'indice di fiducia dei consumatori dagli Stati Uniti.