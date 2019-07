Aumento prezzi casa, prima volta da 2007

ROMA, 18 LUG - I prezzi delle abitazioni 'usate' sono aumentati nel primo semestre del 2019 per la prima volta dal 2007, con una crescita dello 0,2%. È quanto emerge dal secondo Osservatorio Immobiliare 2019 di Nomisma, presentato in collaborazione con Bnl Gruppo Bnp Paribas, che vede una "timida risalita dei valori" e una contrazione dei tempi di vendita. La variazione tendenziale delle quantità scambiate per il mercato residenziale è nel secondo trimestre del +8,8%. "La fragilità del quadro economico - si legge - non sembra compromettere la ripresa del settore".