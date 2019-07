Borsa: Europa incerta prosegue in calo

MILANO, 18 LUG - Le Borse europee proseguono le contrattazioni in calo con i timori degli investitori per nuove tensioni tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Pesano anche le incertezze sulle prossime trimestrali e sull'andamento della crescita economica globale. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1238 a Londra. In rosso l'indice d'area Stoxx 600 che cede lo 0,5%. In calo Francoforte e Madrid (-0,9%), Parigi e Londra (-0,6%). I listini del Vecchio continente sono appesantiti dall'hi-tech (-1,7%) e dai titoli legati al petrolio (-1,3%), dopo il calo del prezzo del greggio. Tra i titoli energetici sono in territorio negativo Bp (-2%), Total (-1,3%) e Shell (-0,6%). Male anche le banche (-1%) con Nordea Bank (-6%), Commerzbank (-1,8%), Banco Santander (-1,7%), Credit Agricole (-1,6%). Giornata positiva per Novartis (+3,9%), dopo i solidi conti del secondo trimestre. Bene anche Roche (+1,1%).