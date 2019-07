Petrolio:in calo dopo aumento scorte Usa

ROMA, 17 LUG - Petrolio ancora in calo nel mercato after hours. I dati sull'aumento delle scorte di greggio negli Stati Uniti hanno fatto scendere il prezzo del barile Wti di 84 centesimi a 56,78 dollari. In flessione anche il Brent, il petrolio di riferimento per l'Europa quotato a Londra. In questo caso il prezzo è diminuito di 84 centesimi, scendendo a 63,61 dollari.