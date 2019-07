Borsa: Milano stabile, giù Juve e Saipem

MILANO, 17 LUG - Piazza Affari azzera il calo e si porta in parità, mentre lo spread tra Btp e Bund sale fino a sfiorare quota 188 punti. Il rialzo degli ordini industriali e del fatturato in maggio, rispettivamente del 2,5 e dell'1,6%, non modificano però sostanzialmente l'intonazione del listino. Soffre la Juventus (-2,5%), mentre il rialzo del prezzo (wti +0,6%) del greggio non influisce su Saipem (-2,1%), Tenaris (-2%) ed Eni (-1%), penalizzate piuttosto dalle prospettive di un eccesso di produzione per il 2020, secondo gli analisti, nonostante i tagli previsti dall'Opec. Segno meno per le banche, da Mps (-1,57%) a Bper (-1,23%), da Ubi (-0,7%) e Banco Bpm (-0,36%) a Unicredit (-0,2%). Invariata Intesa. Positive Buzzi (+1,09%) e Atlantia (+0,6%), coinvolta nel salvataggio di Alitalia. Nuovo calo per Salini Impregilo (-2,41%) e Astaldi (-1,48%), a due giorni dalla presentazione della nuova offerta per il salvataggio di quest'ultima.