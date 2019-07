Borsa: Europa in calo, Milano invariata

MILANO, 17 LUG - Borse europee deboli, sulla scia dei listini di Asia e Pacifico e con i futures Usa in calo. Madrdi (-0,37%) è la peggiore, preceduta da Francoforte (-0,2%) e Londra (-0,1%), mentre Parigi (-0,05%) è poco variata e Milano si porta sulla parità. Dall'Europa sono in arrivo dati sulla produzione edile e l'inflazione, mentre dagli Usa sono attese le richieste settimanali di mutui le concessioni edilizie e le nuove costruzioni di case e in serata la Fed presenta il suo Beige Book, il rapporto sullo stato dell'economia dell'Unione. Le prospettive sulle scorte di greggio per il 2020 frenano i titoli del settore, da Bp (-1,58%) a Total (-1,45%), Eni (-1%) e Shell (-0,66%), nonostante il rialzo del barile (wti +0,2%). In calo gli automobilistici Daimler (-1,37%), Renault (-1%) e Bmw (-0,6%), dopo i dati sulle vendite in Europa.