Petrolio: chiude in calo a Ny

NEW YORK, 16 LUG - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,3% a 57,62 dollari al barile. A pesare sono le parole del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, secondo il quale l'Iran è pronto a negoziare sul suo programma missilistico. Parole che allentano i timori sulle tensioni fra gli Stati Uniti e l'Iran.