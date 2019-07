Borsa:Milano chiude in rialzo con banche

MILANO, 16 LUG - La Borsa di Milano (+0,1%) archivia la seduta in terreno positivo, in coda agli altri listini europei. A sostenere Piazza Affari sono state le banche dopo che Moody's ha promosso la qualità degli attivi che è "molto migliorata". Gli investitori, intanto, attendono spunti dalla stagione delle trimestrali mentre restano ancora irrisolti alcuni nodi internazionali, dalla Brexit ai dazi. In calo lo spread tra Btp e Bund tedesco che si attesta a 186 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,6%. Seduta in calo per Salini Impregilo (-3,3%), alle prese con Progetto Italia che vede il coinvolgimento di Astaldi (+0,27%). In rosso anche Fca (-3,1%), dopo il giudizio di Goldman, e Atlantia (-2,3%), con la proposta per Alitalia. In cima al listino principale svettano Unicredit (+2,6%) e Banco Bpm (+2,5%). Ben intonate anche Bper (+1,4%), Ubi (+1,3%) e Intesa Sanpaolo (+0,6%).