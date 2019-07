Nel 2019 +1,3mln famiglie nel ceto medio

TORINO, 16 LUG - Torna a irrobustirsi il ceto medio: nel 2019, un milione e trecentomila famiglie sono rientrate a farne parte o vi sono entrate per la prima volta riallargandolo. E' il quadro che emerge dall'indagine sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani, presentato oggi a Torino da Intesa Sanpaolo e Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi. In base all'indagine, negli ultimi tre anni i bilanci delle famiglie hanno riacquistato parte della prosperità perduta durante la crisi. Il 57,5% percepisce un reddito compreso tra i 1.500 e i 3.000 euro al mese contro il 51,7% dei tre anni prima. Dopo aver toccato il minimo storico del 39% nel 2013, i risparmiatori superano di nuovo i non risparmiatori - 52% contro 48%). Aumentano i proprietari di case: il 63% dei patrimoni è infatti rappresentato da immobili.