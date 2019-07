Borsa: Milano debole (-0,15%), pesa Fca

MILANO, 16 LUG - La Borsa di Milano si muove in controtendenza rispetto ai listini europei, perlopiù in cauto rialzo, con l'indice Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,15%. Pesa Fca (-3,83%) con Goldman Sachs che ha raccomandato di 'vendere' il titolo, trascinando anche Exor (-1,5%). Male poi Pirelli (-2,56%) e, nel settore autostradale e aeroportuale,amplia il calo Atlantia (-0,69%) dopo la discesa in campo per Alitalia. Bene invece Saipem (+0,92%) e i titoli della moda Ferragamo (+0,77%) e Moncler (+0,68%). Fuori dal listino principale ha cambiato rotta Salini (-2,9%) mentre ha ridotto i guadagni Astaldi (+0,94%).