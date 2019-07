Borsa: Asia contrastata, debole Tokyo

MILANO, 16 LUG - Seduta contrastata sui listini asiatici come non mostrano significative variazioni i futures sugli indici europei e su Wall Street. Tokyo, che ha riaperto dopo un giorno festivo, ha terminato in calo dello 0,69%, Hong Kong è in lieve rialzo (+0,14%). Segno meno poi per i listini cinesi di Shanghai (-0,27%) e Shenzhen (-0,20%) a scambi ancora in corso, meglio Seul (+0,45%).