Salvini, definire manovra entro agosto

ROMA, 15 LUG - "Vorremmo che alla riapertura dei lavori parlamentari fosse già in discussione la manovra. Se serve si lavora a luglio e agosto". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in una pausa dell'incontro con le parti sociali. "Abbiamo esposto i progetti della Lega per la prossima manovra - ha aggiunto - - che ruotano su due punti, un forte taglio tasse per famiglie e lavoratori dipendenti e la prosecuzione della riduzione degli oneri fiscali e burocratici per le imprese".