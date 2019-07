Borsa: Milano peggiora con le banche

MILANO, 15 LUG - La Borsa di Milano (+0,04%) peggiora e riduce quasi completamente il rialzo iniziale, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Su Piazza Affari pesano le banche con Mps (-3%) e Ubi (-2,4%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 192 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,69%. In rosso Fineco (-1,7%), Banco Bpm (-1,3%), Bper (-0,9%), Intesa e Unicredit (-0,7%). In calo anche Salini Impregilo (-1,4%), in attesa che venga definito Progetto Italia che coinvolge Astaldi (+4,5%). Prosegue in negativo anche il comparto dell'energia con Eni e Saipem (-0,4%), Tenaris (-0,2%). In positivo il comparto dell'auto con Fca (+0,9%), Cnh e Ferrari (+0,7%) e Pirelli (+1,3%).