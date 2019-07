Borsa: Europa apre in rialzo

MILANO, 15 LUG - Borse europee in rialzo dopo i dati del Pil della Cina, in linea con le attese. I listini non sembrano essere preoccupati per lo stato di salute dell'economia cinese, in attesa che venga definito il contenzioso con l'Usa sul commercio internazionale. Sul fronte monetario l'euro è poco mosso e si attesta a 1,1271 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 avanza dello 0,14%. In positivo Madrid (+0,22%), Francoforte (+0,19%) e Parigi (+0,15%). Piatta Londra (+0,01%).