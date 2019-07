Cina: +6,2% il pil, ai minimi in 27 anni

PECHINO, 15 LUG - La Cina chiude il secondo trimestre del 2019 con un Pil in rialzo annuo del 6,2%, al passo più lento degli ultimi 27 anni, in linea con le attese dei mercati: il dato, inferiore del 6,4% di gennaio-marzo, sconta la debolezza dell'economia globale e della guerra commerciale con gli Usa. Su base congiunturale l'aumento è dell'1,6%, meglio dell'1,4% del primo trimestre e dell'1,5% stimato. Nei primi 6 mesi, secondo l'Ufficio nazionale di statistica, la crescita è stata del 6,3%, nella forchetta del 6-6,5% fissata per il 2019 da Pechino. La produzione industriale in Cina segna a giugno una crescita annua del 6,3%, allungando il passo rispetto al 5% di maggio: il dato è maggiore del 5,2% atteso alla vigilia dai mercati. Le vendite al dettaglio di giugno hanno segnato una accelerata del 9,8% su base annua, centrando il passo più ampio da oltre un anno: il dato si confronta con l'8,6% di maggio e l'8,5% atteso alla vigilia dai mercati.