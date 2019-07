Trenitalia:2 euro per scegliere il posto

ROMA, 13 LUG - Scegliere il posto a sedere sulle Frecce di Trenitalia costa da oggi 2 euro, importo opzionale da aggiungere al costo del biglietto, come già succede ad esempio su molte compagnie aeree low cost. La notizia, riportata sul sito di Trenitalia, fa però infuriare il Codacons che parla di un sovrapprezzo "inaccettabile" e si dice pronto a presentare un esposto ad Antitrust e Autorità dei Trasporti. Sul sito di Trenitalia è riportato l'annuncio: "A partire dal 13 luglio l'opzione 'scelta posto' sulle Frecce comporta l'aggiunta di 2€ al prezzo del biglietto, per viaggi su Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. L'introduzione dell'opzione 'scelta posto' a pagamento si è resa necessaria per migliorare il processo di distribuzione dei viaggiatori sui treni, ottimizzato dall'assegnazione automatica, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste fino alla saturazione dei posti disponibili".